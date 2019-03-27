Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей

Сумма ущерба составила 8 тысяч рублейВ марте этого года в полицию в Муроме обратилась 33-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что у неё украл велосипед, который стоял в подъезде дома. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Через 2 дня после поступившего сообщения на одной из улиц города правоохранители заметили велосипед, схожий по описанию с похищенным. Молодого человека, который на нём передвигался, доставили в отдел полиции, где он сознался в краже.Выяснилось, что парень пришёл в гости к подруге и, увидев в подъезде чужой велосипед, решил взять его себе.В отношении 18-летнего муромлянина возбуждено уголовное дело. Велосипед вернули законной владелице.