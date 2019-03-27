В Перми суд приступил к рассмотрению дела о событиях 30-летней давности: в родильном отделении Сивинского района края перепутали младенцев. Девочки выросли и теперь вместе со своими родственниками требуют компенсации морального вреда, сообщает телеканал Россия 24.

В Перми суд приступил к рассмотрению дела о событиях 30-летней давности: в родильном отделении Сивинского района края перепутали младенцев. Девочки выросли и теперь вместе со своими родственниками требуют компенсации морального вреда, сообщает телеканал "Россия 24".Екатерина Найденко и Светлана Якименко родились в Сиве 11 декабря 1989 года. О роковой случайности в своей судьбе они узнали совершенно случайно, хотя жили на соседних улицах, а в 10 классе даже сидели за одной партой. С возрастом родственники все чаще стали обращать внимание на разницу во внешности. Мать одной из девочек решила обратиться в ток-шоу с просьбой провести процедуру ДНК. Результат теста развеял все сомнения и подтвердил ошибку.Общая сумма исковых требований двух семей составляет 30 миллионов рублей. В качестве ответчиков к суду привлечены районная больница Сивы, Минздрав и Минфин Пермского края.Подобные дела в России уже рассматривались. Так, в апреле 2018 года в Челябинской области суд присудил по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда двум местным жительницам, которых также перепутали в роддоме, в результате чего они воспитывались у неродных родителей.