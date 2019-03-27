Сумма ущерба превысила 6 тысяч рублей

Сумма ущерба превысила 6 тысяч рублейВечером 21 марта в дежурную часть полиции в Петушинском районе обратился 71-летний житель одного из посёлков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Пенсионер рассказал, что в его квартиру проникли неизвестные мужчины и, угрожая расправой, украли продукты питания и деньги. Сумма ущерба превысила 6 тысяч рублей. По указанному адресу незамедлительно прибыли правоохранители. Потерпевший смог описать приметы злоумышленников.Оперативники «по горячим следам» задержали подозреваемых. У фигурантов, местных жителей в возрасте от 35 до 38 лет, изъяли похищенное, а также ножи. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Они заключены под стражу.