Злоумышленники, проникли в чужую квартиру и, угрожая хозяину расправой, похитили деньги и продукты питания.

Вечером 21 марта в дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району обратился 71-летний житель одного из поселков. Пенсионер сообщил, что в его квартиру проникли неизвестные мужчины и, угрожая расправой, похитили продукты питания, имевшиеся наличные деньги, после чего скрылись.Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, превысила 6 000 рублей.По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники полиции.Потерпевший пояснил, что злоумышленников было трое и смог описать их приметы.Оперативники «по горячим следам» провели комплекс необходимых мероприятий, в результате которого задержали подозреваемых на территории поселка. У фигурантов, местных жителей в возрасте от 35 до 38 лет, полицейские изъяли похищенное, а также ножи.В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ (разбой).В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.