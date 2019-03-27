В родильном отделении американского города Портленд (штат Орегон) забеременели сразу девять медсестер.

В родильном отделении американского города Портленд (штат Орегон) забеременели сразу девять медсестер. Фото со счастливыми будущими мамами было опубликовано Мэнским медицинским центром.Роды должны состояться в период с апреля по июль, передает РИА Новости.Для некоторых медсестер эта беременность – не первая. Они считают, что опыт работы в команде и помощи роженицам в больнице поможет им самим.