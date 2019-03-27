Детей, страдающих аллергическим ринитом за четыре последних года стало на 5% больше. Если в 2014 году на 100 тысяч детей и подростков до 14 лет таких было 498 больных, то в 2017 году, по данным Минздрава, уже 521.

Детей, страдающих аллергическим ринитом за четыре последних года стало на 5% больше. Если в 2014 году на 100 тысяч детей и подростков до 14 лет таких было 498 больных, то в 2017 году, по данным Минздрава, уже 521.Сезон аллергии на цветения можно считать открытым, так как начала цвести ольха, отмечает News.ru. Аллерголог-иммунолог Даниила Щепеляев отметил, что в последние годы из-за потепления время начала пыления сдвинулось примерно на неделю — с середины к началу марта.При этом больше всего страдающих аллергией на пыльцу растений детей зафиксировано в Марий Эл — 1257 случаев на 100 тысяч детей, Ростовской области – 1234 случая на сто тысяч — и в Карачаево-Черкесии – 1178 больных на 100 тысяч детей и подростков.В этих регионах, поясняет Даниил Щепеляев растет амброзия – пыльца этого сорняка является сильнейшим аллергеном. Чаще всего россияне страдают поллинозом из-за цветения березы и орешника, реже из-за цветения ольхи."Аллергии подвержены те дети, которые переехали в малом возрасте из других регионов, то есть сменили климатическую зону. У таких детей очень четко начинается сначала пищевая псевдоаллергия, а потом, если ее не лечить, она точно перерастает в аллергию сезонную, а то и круглогодичную", — поясняет Щепеляев.Он отмечает, что более подвержены аллергия дети на искусственном вскармливании или дети женщин, которые кормят грудью ребенка непродолжительное время. Сказывается и наследственность. А вот плохая экологическая обстановка напрямую не провоцирует аллергию, отмечает эксперт."Не могу сказать, что экологический фактор влияет на появление аллергических реакций. Другой вопрос, что он влияет на появление иммунодефицита и различных заболеваний легких, — поясняет Даниил Щепеляев. — В первую очередь, сейчас это происходит из-за уменьшения лесных массивов, зеленых насаждений в городах и использование реагентов на улицах".Эксперт подчеркивает, что лекарства от аллергического ринита, несмотря на активное развитие фарминдустрии, пока так и не появилось. Доступно только симптоматическое лечение — крамоны и антигистаминные препараты для стабилизации состояния. Ежегодно весной спрос на эти препараты увеличивается более чем на 20%."Еще есть аллерген-специфическая иммунотерапия. Но у нее много противопоказаний. Остальные меры мало распространены и имеют только временный эффект. Больше нет никаких рычагов влияния на болезнь. Единственное, что можно сделать, — прекратить контакт с аллергеном", — дает совет врач-аллерголог.На фоне стабильного роста числа страдающих поллинозом детей, по данным Минздрава России, за четыре года количество взрослых аллергиков сократилось на 12% — со 133 случаев в 2014 году до 117 случаев на 100 тысяч населения в 2017 году. Но этими данными обольщаться не стоит, подчеркнул Даниил Щепеляев, они говорят не о реальном сокращении болеющих, а о популярности самолечения среди взрослых.