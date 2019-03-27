Новая структура придет на смену расформированному Спецстрою.

Единая военно-строительная компания будет создана в России, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Новая структура придет на смену "Спецстрою", который был расформирован на фоне скандалов с хищениями и срывом сроков, в том числе на космодроме Восточный.По словам министра, президент России Владимир Путин в конце прошлого года поддержал предложения по формированию такой компании. Сейчас совместно с администрацией президента и правительством ведется работа по ее формированию."Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить её статусом единственного исполнителя", - сказал Сергей Шойгу, чьи слова приводятся на сайте Минобороны РФ.Форма публично-правовой компании была выбрана, чтобы вывести строительство военных объектов из коммерческого сектора экономики, обеспечить максимальный статус имущественной безопасности комплекса и гарантировать соблюдение государственных интересов за счет особого режима внутреннего и внешнего аудита, добавил глава Минобороны России.