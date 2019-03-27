Этот сектор составляет 20,1% от общего числа занятых в России

Согласно статистике, неформальный сектор составляет 20,1% от общего числа занятых в России старше 15 лет (или 14,6 млн человек). По результатам 2017 года соответствующий показатель равнялся 19,8% (14,3 млн человек).Вместе с тем, по информации ведомства, доля неформальных трудящихся среди мужского населения выше, чем среди женского — 21,7 против 18,4%.К неформальному сектору экономики Росстат относит работников организаций, не зарегистрированных в качестве юрлица, включая индивидуальных предпринимателей и их сотрудников, а также самозанятых (закон о них вступил в силу в 2019 году в 4 российских регионах).Стоит отличать неформальную занятость от незаконной, к которой принято относить всех, кто работает или занимается предпринимательской деятельностью без официального оформления.Самый высокий процент неформально занятых зафиксирован в Чеченской Республике (64), Республике Дагестан (52), Ингушетии и Кабардино-Балкарии (по 48).