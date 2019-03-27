Талисман предстоящего чемпионата Европы по футболу Скиллзи был представлен на Газпром-Арена Санкт-Петербурга. В презентации приняли участие посол Санкт-Петербурга на Евро-2020 Александр Кержаков и полузащитник Зенита Александр Ерохин.

Талисман предстоящего чемпионата Европы по футболу Скиллзи был представлен на "Газпром-Арена" Санкт-Петербурга. В презентации приняли участие посол Санкт-Петербурга на Евро-2020 Александр Кержаков и полузащитник "Зенита" Александр Ерохин.Талисманом чемпионата Европы стал мальчик Скиллзи. Он был представлен в воскресенье в Амстердаме, перед началом отборочного матча сборных Голландии и Германии. Теперь Скиллзи будет представлен во всех городах, где пройдут матчи чемпионата Европы.Первенство Европы 2020 года пройдут в 12 городах – Санкт-Петербург, Дублин, Глазго, Лондон, Амстердам, Бильбао, Рим, Мюнхен, Копенгаген, Будапешт, Бухарест и Баку. В Санкт-Петербурге пройдут три матча групповой стадии и четвертьфинал.