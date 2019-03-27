Его сообщник находится в розыске

Его сообщник находится в розыскеСуздальский районный суд вынес приговор 27-летнему жителю Рязани. Его признали виновным в хранении в целях сбыта и сбыте заведомо поддельных купюр.В конце 2014 года мужчина, а также двое его знакомых (одного из которых осудили ранее, а второй – находится в розыске) купили в Москве не менее 3-х поддельных купюр достоинством 5 тысяч рублей. Приехав в Суздаль, мужчины сбыли фальшивые деньги в магазинах и аптеке, приобретая спиртное, сувениры и лекарства.Злоумышленника приговорили к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. К наказанию частично присоединили срок, назначенный ему Рязанским судом за аналогичное преступление.