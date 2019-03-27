Следовавший по маршруту №9 трамвай загорелся в Засвияжском районе Ульяновска. Находившиеся в салоне люди самостоятельно выбрались наружу, никто не пострадал. Очевидцы сняли на видео полыхающий общественный транспорт.

Следовавший по маршруту №9 трамвай загорелся в Засвияжском районе Ульяновска. Находившиеся в салоне люди самостоятельно выбрались наружу, никто не пострадал. Очевидцы сняли на видео полыхающий общественный транспорт.Инцидент произошел около 9 часов утра 27 марта на углу улиц Камышинской и Шолмова. Огонь вспыхнул в кабине трамвая модели Tatra-3, четверо пассажиров, кондуктор и вагоновожатый тут же покинули салон. Попытки самостоятельно сбить пламя успехом не увенчались, а к тому моменту, когда на место прибыли сотрудники МЧС, огнем была объята вся машина.На тушение ушло не больше получаса, сейчас аварийные бригады буксируют выгоревший вагон в депо.Предварительной причиной пожара назвали нарушение правил пожарной безопасности вагоновожатым.