Машину лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо забросали камнями. Это случилось, когда самозваный президент Венесуэлы уезжал из Национальной ассамблеи, которую он возглавляет.

Машину лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо забросали камнями и другими предметами. Это случилось, когда самозваный президент Венесуэлы уезжал из Национальной ассамблеи, которую он возглавляет. В Сеть попали кадры, на которых запечатлено, как во время остановки на светофоре к автомобилю подбегает человек и начинает пинать его. Затем автомобиль трогается, и неизвестные люди закидывают его разными предметами.#AHORA Momento en el que el presidente encargado de la República, @jguaido sale de la Asamblea Nacional, el vehículo en el que se traslada fue atacado con golpes y objetos contundentes por grupos paramilitares armados #26Mar pic.twitter.com/zYVSQvVE4U— VPItv (@VPITV) March 26, 2019Сам Гуайдо не пострадал, а вот его машине нанесли определенные повреждения, передает телеканал "Россия 24".Также недовольные политикой оппозиционных сил активисты начали угрожать депутатам в здании парламента.РИА Новости подчеркивает, что атаковавшие люди были вооружены.Нападение на кортеж осудили в США. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что подобные акты запугивания могут "отложить неизбежное" – восстановление мира в Венесуэле.