Российских дипломатов в Литве не пустили на оглашение приговора по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе. Причина - нет мест. Также на заседание не смогли попасть и журналисты, например, собственный корреспондент ВГТРК Дарья Григорова.

Российских дипломатов в Литве не пустили на оглашение приговора по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе. Причина — нет мест. Также на заседание не смогли попасть и журналисты, например, собственный корреспондент ВГТРК Дарья Григорова.Не попавший в зал судебных заседаний посол России в Вильнюсе Александр Удальцов назвал ситуацию безобразной. Российские дипломаты по протоколу должны присутствовать на слушаниях, где рассматриваются дела российских граждан, напоминает телеканал "Россия 24". На заседание не попали также журналисты РИА Новости, газеты "Известия", RT, 5 канала и Первого канала.Судебное "дело 13 января" в России назвали политическим процессом "в худших традициях карательной юстиции". Кроме того, неоднократно подчеркивалось, что процесс ведется с нарушением международного и литовского внутреннего уголовного права.Возможность участия в заседании предоставляется лишь тем, кто заранее зарегистрировался, подчеркнула перед зачитыванием судебного решения председатель судейской коллегии Айнора Мацявичене. Она подчеркнула, что пропуск в зал осуществлялся только по предварительно составленным спискам.В списке обвиняемых по делу значатся 67 человек. Среди них экс-министр обороны СССР 94-летний Дмитрий Язов, бывший начальник Вильнюсского гарнизона советской армии Владимир Усхопчик, бывший командир группы советского КГБ "Альфа" Михаил Головатов. Литовский суд несколько раз безуспешно пытался вызвать на допрос как свидетеля экс-президента СССР Михаила Горбачева.На скамье подсудимых всего два человека: находящийся под стражей бывший российский военный Юрий Мель, а также проживающий в Вильнюсе бывший военный и гражданин России Геннадий Иванов. Остальных обвиняемых Вильнюс судит заочно.В январе 1991 года у Вильнюсского телецентра в ходе уличных стычек и двоевластия погибли 14 человек. Литва обвиняет в их смерти советских военных и политическое руководство СССР. Любые иные версии и доказательства Вильнюс сразу отметает, заявляя о том, что это провокации и враждебная пропаганда. Эти отговорки, как заклинания, Вильнюс произносит относительно утверждений того, что большая часть жертв январских событий 1991 года была убита из охотничьего оружия.