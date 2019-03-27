В ходе беседы студенты задали немало вопросов, касающихся службы, а некоторые отметили, что в ближайшем будущем планируют пополнить ряды правоохранителей.

В рамках мероприятий по профессиональной ориентации выпускников учебных завдений сотрудники ОМВД России по Юрьев-Польскому району посетили индустриально-гуманитарный колледж.Встреча прошла в формате диалога. Открывая мероприятие, представитель кадрового подразделения Отдела рассказал ребятам о порядке поступления в высшие учебные заведения системы МВД России, о специфике работы в различных подразделениях, льготах и социальных гарантиях, которыми наделяются сотрудники органов внутренних дел.Присутствовавший на встрече участковый уполномоченный ОМВД России по Юрьев-Польскому району Андрей Афонов поделился с ребятами историями их своего опыта, рассказав, как решил стать полицейским, почему поступил именно в подразделение участковых уполномоченных, в чем особенности службы.В ходе беседы студенты задали немало вопросов, касающихся службы, а некоторые отметили, что в ближайшем будущем планируют пополнить ряды правоохранителей.