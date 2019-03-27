Бомбардировка Сербии - неслыханное преступление, которое поставило американцев в один ряд с нацистами. Ничего более чудовищного в истории после 1945 года не было, заявил лидер движения Суть времени Сергей Кургинян в программе Вечер с Владимиром Соловьевым.

Бомбардировка Сербии — неслыханное преступление, которое поставило американцев в один ряд с нацистами. Ничего более чудовищного в истории после 1945 года не было. Билл Клинтон наплевал на международное право, принеся горе на югославскую землю и повысив уровень онкологии среди мирного населения. Заявил лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".Кургинян подчеркнул, что решение о бомбардировке было принято по абсолютно надуманному поводу.Никто из участников североатлантического альянса до сих пор не извинился за тысячи погибших сербов, за геноцид и горе людей."Суды — это все мерзость! Как они судили сербов! Вся предвзятость заведомая, внутренний садизм и глумление по отношению к абсолютно невинному народу Европы", — так эксперт охарактеризовал работу международного трибунала.Политолог отметил, что на "список Магнитского" нужно ответить "списком Милошевича". "Так как свои могут все, а чужие виноваты во всем. Нам раз и навсегда показали то, что надо помнить вечно. Будет уроком всем остальным странам", — заключил он.24 марта 1999 года начались бомбардировки Югославии силами НАТО во главе с США. Авианалеты осуществлялись в том числе и радиоактивными снарядами с обедненным ураном.