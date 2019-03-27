Несколько дней назад артист продемонстрировал в социальных сетях костюмы для карнавала. Поклонники предположили, что Максим Галкин использует эти наряды для ролевых игр.

Несколько дней назад артист продемонстрировал в социальных сетях костюмы для карнавала. Поклонники предположили, что Максим Галкин использует эти наряды для ролевых игр.На странице в Instagram телеведущий разместил четыре фотографии, на которых он предстал в различных образах: супергероя Бэтмена, капитана Джека Воробья, древнеримского полководца Цезаря и царя Ивана Грозного. В подписи к посту он попросил поклонников выбрать ему костюм для карнавала. "Собрался на карнавал. Какой образ лучше?", – написал Максим Галкин.Большинство поклонников проголосовали за образ персонажа киносерии "Пиратов Карибского моря". "Джек Воробей вам очень к лицу", "Пират лучше всех!", "У вас даже взгляд похож", – отмечали комментаторы. В пользу этого варианта также высказалась продюсер Яна Рудковская. А вот певица Ольга Бузова не смогла выбрать лучший костюм. "Максим, из такого разнообразия сложно выбрать", – написала она.Автор Telegram-канала "Только никому" разместил коллаж из этих снимков и в шутку предположил, что эти наряды артист использует для постельных игр. "Ролевые игры . Весело у них там в замке", – написал журналист.Ранее "Дни.ру" рассказали о трехлетней участнице программы"Лучше всех" с идеальным музыкальным слухом. Малышка смогла угадать многие инструменты с первых нот. Но зрителям девочка особенно запомнилась тем, что ловко уходила от ответа на вопрос телеведущего о родном городе.