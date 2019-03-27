Президент России Владимир Путин призвал усилить борьбу с допингом. При этом государство должно активнее защищать права российских спортсменов.

Президент России Владимир Путин призвал усилить борьбу с допингом. При этом государство должно активнее защищать права российских спортсменов.На заседании Совета по физической культуре и спорту президент страны заявил, что "все требования в части совершенствования борьбы с допингом Россия выполнила. Налажено конструктивное сотрудничество с профильными международными структурами. Необходимо закрыть остающиеся вопросы окончательно и сделать все, чтобы на Олимпийских играх в Токио в 2020 году наши спортсмены не подвергались никаким ограничениями. Нельзя давать никакого повода тем, кто использует спорт в политических целях, действует против интересов России".Владимир Путин указал на необходимость улучшения взаимодействия Олимпийского комитета России и национальных спортивных федераций и профильных ведомств с международными спортивными организациями. "Необходимо существенно усилить участие России в подготовке и реализации решений по ключевым вопросам международной спортивной повестки, так же как и системную работу по защите прав и интересов наших атлетов. Нужно действовать здесь активно, последовательно, в рамках единых подходов и согласованной линии. Это прямо касается и известной истории с допингом. Очень многое зависит от грамотной координации. Все министерства, ведомства, общественные организации, чья деятельность связана со спортом, должны работать максимально плотно, иметь общие комплексные программы развития по конкретным направлениям".