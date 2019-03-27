Обладминистрация будет проводить новый конкурс

Обладминистрация будет проводить новый конкурсАдминистрация Владимирской области сообщила о том, что по итогам конкурса на должность директора департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности победителя не определили.Напомним, по инициативе главы региона конкурс проходил в открытом режиме. Для участия в нём заявились 5 претендентов. Однако в предложенных конкурсантами концепциях развития инвестиционной привлекательности области они в полной мере не отразили специфику деятельности департамента и не учли стратегические задачи, стоящие перед регионом.Белый дом решил объявить новый конкурс на замещение вакантной должности директора департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности.