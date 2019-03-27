Это связано и с крайним дефицитом зеленных территорий вокруг областной столицы

Это связано и с крайним дефицитом зеленных территорий вокруг областной столицыЖители Владимира вступились за зеленую зону своего родного города. Инициативная группа собирает подписи под обращением, которое направят мэру Ольге Деевой, сити-менеджеру Андрею Шохину, губернатору Владимиру Сипягину и председателю ЗС Владимиру Киселёву.Владимирцы активно ставят свои подписи против строительства многоэтажек на полях, прилегающих к парку «Дружба».Строительство домов высотой в 9-17 этажей планирютна территории, что сейчас используется горожанами как место для отдыха на природе. Там же проходит и лыжня Алексея Прокуророва.Юридически территория парка проходит немного севернее, но в сознании горожан бывшие поля совхоза «Вышка» всё же относятся к парку. Активисты требуют оставить эту зелёную зону в покое. Это связано и с крайним дефицитом зеленных территорий вокруг областной столицы.Тем не менее мэрия настаивает на том, что застройка 8,4 гектаров вокруг парка всё же должна произойти. Этот земельный участок принадлежит ООО «СК Владимирская».