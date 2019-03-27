Это связано и с крайним дефицитом зеленных территорий вокруг областной столицы
Это связано и с крайним дефицитом зеленных территорий вокруг областной столицы
Жители Владимира вступились за зеленую зону своего родного города. Инициативная группа собирает подписи под обращением, которое направят мэру Ольге Деевой, сити-менеджеру Андрею Шохину, губернатору Владимиру Сипягину и председателю ЗС Владимиру Киселёву.
Владимирцы активно ставят свои подписи против строительства многоэтажек на полях, прилегающих к парку «Дружба».
Строительство домов высотой в 9-17 этажей планирютна территории, что сейчас используется горожанами как место для отдыха на природе. Там же проходит и лыжня Алексея Прокуророва.
Юридически территория парка проходит немного севернее, но в сознании горожан бывшие поля совхоза «Вышка» всё же относятся к парку. Активисты требуют оставить эту зелёную зону в покое. Это связано и с крайним дефицитом зеленных территорий вокруг областной столицы.
Тем не менее мэрия настаивает на том, что застройка 8,4 гектаров вокруг парка всё же должна произойти. Этот земельный участок принадлежит ООО «СК Владимирская».