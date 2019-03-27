Победа стала для него путевкой на чемпионат мира

Победа стала для него путевкой на чемпионат мираИгорь Дармешкин, представляющий Владимирскую область, завоевал «золото» на чемпионате и первенстве России по кикбоксингу, которые проходили с 18 по 23 марта в Подмосковье.В соревнованиях участвовали около 300 спортсменов со всей России. 33 регион представляли 4 человека, которые тренируются во владимирском клубе «Росич». Игорь Дармешкин выступал в дисциплине «К-1» в весовой категории до 91 килограмма. Его наставник - Заслуженный тренер России Александр Ветров.Победа на этих соревнованиях стала для Игоря путевкой на чемпионат мира по кикбоксингу, который пройдёт в октябре 2019 года в столице Боснии и Герцеговины Сараево.