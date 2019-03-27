Курсанты поругались из-за беспорядка в комнате

Курсанты поругались из-за беспорядка в комнатеНочью 25 марта в общежитии речного училища на улице Большая Печорская в Нижнем Новгороде произошёл конфликт между курсантами.Во время ссоры 17-летний владимирец ударил ножом своего ровесника. Опомнившийся подросток попытался оказать пострадавшему первую помощь и вызвал врачей скорой помощи. Раненого студента увезли в городскую больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.Владимирцу предъявили обвинение в умышленном причинение тяжкого вреда. Он признал свою вину и раскаялся.Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области, конфликты между подростками бывали и раньше: обвиняемый был старшим по комнате и следил за порядком, на этой почве курсанты и ругались. Владимирца отчислили из училища, а расследование продолжается.