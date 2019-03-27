Переправа через Керченский пролив принесет большой вред экосистеме Азовского моря. Из-за постройки Крымского моста дно будет мелеть, создавая препятствия для судоходства. С таким заявлением выступил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи.

Переправа через Керченский пролив принесет большой вред экосистеме Азовского моря. Из-за постройки Крымского моста дно будет мелеть, создавая препятствия для судоходства. С таким заявлением выступил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи.По словам чиновника, Азовское море более пресное, чемЧерное, потому что идет постоянный приток воды из Дона. Раньше перетеканиюводных масс из одного моря в другое ничего не мешало, теперь возниклопрепятствие – Крымский мост, заявил Куркчи в интервью украинскому изданию"Обозреватель".С постройкой переправы вода не сможет нормальноциркулировать по Керченскому проливу, что приведет к заиливанию дна, полагаетчиновник. "Крымский мост создает практически эффект дамбы", -утверждает он.По словам Куркчи, из-за переправы размер проходящих вКерченском проливе судов не может превышать 35 метров в высоту, корабли недолжны давать осадку глубже восьми метров. "На сегодня происходитзаиливание этой глубины", – заявил украинец.Он опасается, что в перспективе строительство приведет к большому количеству аварий. Это потянет за собой целый ворохдругих проблем – падение рейтинга безопасности и, как следствие, падениетоварооборота в портах Азовского моря. Украина контролирует один из крупнейшихморских хабов региона – Мариуполь.В болото Азовское море из-за Крымского моста не превратится,прогнозирует Куркчи, но судоходные фарватеры будут мелеть, уверен он. Впрочем,относиться к словам украинского чиновника стоит с большим сомнением.Автомобильное движение по переправе через Керченский проливоткрылось в мае прошлого года. В конце текущего года по пройдутпервые поезда.