Переправа через Керченский пролив принесет большой вред экосистеме Азовского моря. Из-за постройки Крымского моста дно будет мелеть, создавая препятствия для судоходства. С таким заявлением выступил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи.
Переправа через Керченский пролив принесет большой вред экосистеме Азовского моря. Из-за постройки Крымского моста дно будет мелеть, создавая препятствия для судоходства. С таким заявлением выступил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи.
По словам чиновника, Азовское море более пресное, чем
Черное, потому что идет постоянный приток воды из Дона. Раньше перетеканию
водных масс из одного моря в другое ничего не мешало, теперь возникло
препятствие – Крымский мост, заявил Куркчи в интервью украинскому изданию
"Обозреватель".
С постройкой переправы вода не сможет нормально
циркулировать по Керченскому проливу, что приведет к заиливанию дна, полагает
чиновник. "Крымский мост создает практически эффект дамбы", -
утверждает он.
По словам Куркчи, из-за переправы размер проходящих в
Керченском проливе судов не может превышать 35 метров в высоту, корабли не
должны давать осадку глубже восьми метров. "На сегодня происходит
заиливание этой глубины", – заявил украинец.
Он опасается, что в перспективе строительство приведет к большому количеству аварий. Это потянет за собой целый ворох
других проблем – падение рейтинга безопасности и, как следствие, падение
товарооборота в портах Азовского моря. Украина контролирует один из крупнейших
морских хабов региона – Мариуполь.
В болото Азовское море из-за Крымского моста не превратится,
прогнозирует Куркчи, но судоходные фарватеры будут мелеть, уверен он. Впрочем,
относиться к словам украинского чиновника стоит с большим сомнением.
Автомобильное движение по переправе через Керченский пролив
открылось в мае прошлого года. В конце текущего года по пройдут
первые поезда.