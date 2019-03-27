27-летний местный житель раскаялся в содеянном

27-летний местный житель раскаялся в содеянномРегиональный СледКом возбудил уголовное дело по факту совершения развратных действий в отношении 12-летней девочки.Напомним, школьница возвращалась с уроков, по дороге заметила, что её преследует неизвестный мужчина, который проследовал за девочкой до дома, зашёл вместе с ней в лифт, а там совершил в отношении малолетней развратные действия.26 марта 2019 года во Владимире задержали 27-летний местный житель.Молодой человек, занимающийся продажей товаров в интернет-магазине, раскаялся в содеянном. Своё противоправное поведение он объяснил тем, что хотел познакомиться с ребёнком.Следственное управление благодарит жителей областной столицы за гражданскую позицию при установлении личности подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.