27-летний местный житель раскаялся в содеянном
27-летний местный житель раскаялся в содеянном
Региональный СледКом возбудил уголовное дело по факту совершения развратных действий в отношении 12-летней девочки.
Напомним, школьница возвращалась с уроков, по дороге заметила, что её преследует неизвестный мужчина, который проследовал за девочкой до дома, зашёл вместе с ней в лифт, а там совершил в отношении малолетней развратные действия.
26 марта 2019 года во Владимире задержали 27-летний местный житель.
Молодой человек, занимающийся продажей товаров в интернет-магазине, раскаялся в содеянном. Своё противоправное поведение он объяснил тем, что хотел познакомиться с ребёнком.
Следственное управление благодарит жителей областной столицы за гражданскую позицию при установлении личности подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.