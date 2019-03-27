Она будет работать до 21-ого апреля

Она будет работать до 21-ого апреля«ПРИРОДА средней полосы России является лейтмотивом всей моей творческой работы. Причем, каждая картина – это не просто лесная поляна, рощица, городской или сельский пейзаж, исторический памятник архитектуры или что-то примечательное и жизненно важное. Это своего рода творческие «портреты» ПРИРОДЫ»В.И.ШамаевХудожник-акварелист Виктор Иванович Шамаев отмечает в этом году значительный юбилей – 90-летие. Несмотря на свой возраст, живописец не только продолжает свой творческий путь на пленэре и в мастерской, но и активно участвует в выставочной деятельности. Вот уже более года его произведения экспонируются по различным общеобразовательным школам Владимира (уникальный социальный проект «Искусство идет к детям»).В.И.Шамаев родился в 1929 году в ныне несуществующей д. Михейково Юрьев-Польского района Владимирской области, художественное образование получил в Рижском архитектурно-художественном училище на факультете монументальной живописи (1946-1950) и в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище им. В.И.Мухиной (1951-1958). В 1958-ом году он переезжает во Владимир, работает в мастерских Владимирского отделения Художественного фонда России и уже со следующего года участвует в областных и всесоюзных выставках. В общей сложности 12 лет обучения дали Виктору Ивановичу возможность получить навыки работы и в области монументального искусства. Он выполнил роспись для Владимирского планетария, декорировал некоторые цеха ВТЗ им. А.А.Жданова и т.д. В 1967 г. за эту активную работу награжден Почетной грамотой обкома КПСС.С 1980-ых гг. художник организует большое количество персональных выставок акварели, рисунков, графических и темперных работ, участвует во Всесоюзных выставках акварели (1984-87) и Всероссийской выставке станковой графики в Москве (1986). С 1991 года он живет в г. Радужном, становится Членом Союза художников России. В 2000-ом году Шамаев прославился в Германии как «гроссмейстер акварели», принимая участие в культурной программе округа Оффенбах. Заслуженный работник РФ, он получил серебряную медаль «Духовность. Традиции. Мастерство» от ВТОО «Союз художников России»(2014) и почетную грамоту Законодательного Собрания (2019).Участник многочисленных отечественных и зарубежных выставок, признанный график, Виктор Шамаев представил на выставке не только акварели и рисунки, но и масляные картины, выполненные в разные годы жизни. В экспозицию вошли произведения из художественных серий «Северный Урал», «Родники России», «Тропинки детства», «Солоухинские просёлки» и т.д. Гости вернисажа смогут ознакомиться с биографией мастера, посмотреть его фотографии, с помощью цитат художника приблизится к пониманию творческого метода мастера.Цена билета 50-100 р. Выставка будет работать до 21-ого апреля. Добро пожаловать!