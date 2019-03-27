Телеведущая поделилась с поклонниками семейным видео в Instagram. Алена Водонаева показала родственника-диктатора.
Телеведущая поделилась с поклонниками семейным видео в Instagram. Алена Водонаева показала родственника-диктатора.
Знаменитость
опубликовала видео с мамой Ларисой Валентиновной в главной роли. Женщина очень печь торты и даже давала кулинарные мастер-классы. Своими
десертами она балует близких, в том числе и Алену Водонаеву.
Экс-участница
реалити-шоу "Дом-2" поинтересовалась, что за торт они скоро будут пробовать. Женщина
пояснила, что "Сметанник". "А что с голосом? Типа
ты не диктатор и не деспот в семье? Прикинулась
овечкой", – поинтересовалась Алена Водонаева с иронией.
Ларису
Валентиновну слова дочери рассмешили. Звезда заверила, что соберет все рецепты
мамы и поделится ими с поклонниками. Фолловерам очень понравилась кухня
яркого розового цвета. Алена Водонаева объяснила, что мама сменила интерьер
после недавней поездки. "После Мексики
Ма захотела такую же кухню, как ресторан на пляже в Коста
Кареасе. Цвет в цвет. Вдохновилась", – написала телеведущая.
Отметим, мать Алены
Водонаевой давно переехала из Тюмени в Москву, где живет
в собственной квартире. После свадьбы с диджеем Алексеем Комовым (Косинусовм)
купила родителям квартиру в Геленджике.
Как писали "Дни.ру", в
последнее время ходят слухи о том, что рассталась с мужем.
Масла в огонь подлило то, что телеведущая и ее
супруг отписались друг от друга в Instagram.