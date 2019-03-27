Телеведущая поделилась с поклонниками семейным видео в Instagram. Алена Водонаева показала родственника-диктатора.

Телеведущая поделилась с поклонниками семейным видео в Instagram. Алена Водонаева показала родственника-диктатора.Знаменитостьопубликовала видео с мамой Ларисой Валентиновной в главной роли. Женщина очень печь торты и даже давала кулинарные мастер-классы. Своимидесертами она балует близких, в том числе и Алену Водонаеву.Экс-участницареалити-шоу "Дом-2" поинтересовалась, что за торт они скоро будут пробовать. Женщинапояснила, что "Сметанник". "А что с голосом? Типаты не диктатор и не деспот в семье? Прикинуласьовечкой", – поинтересовалась Алена Водонаева с иронией.ЛарисуВалентиновну слова дочери рассмешили. Звезда заверила, что соберет все рецептымамы и поделится ими с поклонниками. Фолловерам очень понравилась кухняяркого розового цвета. Алена Водонаева объяснила, что мама сменила интерьерпосле недавней поездки. "После МексикиМа захотела такую же кухню, как ресторан на пляже в КостаКареасе. Цвет в цвет. Вдохновилась", – написала телеведущая.Отметим, мать АленыВодонаевой давно переехала из Тюмени в Москву, где живетв собственной квартире. После свадьбы с диджеем Алексеем Комовым (Косинусовм)купила родителям квартиру в Геленджике.Как писали "Дни.ру", впоследнее время ходят слухи о том, что рассталась с мужем.Масла в огонь подлило то, что телеведущая и еесупруг отписались друг от друга в Instagram.