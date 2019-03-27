В рамках всероссийской акции Сирийский перелом поезд с военными трофеями из Сирии прибыл во Владивосток. Эшелон стартовал из столицы России в День защитника Отечества, передает ГТРК Владивосток. Поезд, состоящий из 13 вагонов, везет через всю страну уникальную военную технику.

В рамках всероссийской акции "Сирийский перелом" поезд с военными трофеями из Сирии прибыл во Владивосток. Эшелон стартовал из столицы России в День защитника Отечества, передает ГТРК "Владивосток".Поезд, состоящий из 13 вагонов, везет через всю страну уникальную военную технику. Это различные виды вооружения, в том числе ракетно-артиллерийского, самодельные взрывные устройства, беспилотные летательные аппараты, бронеавтомобили и многое другое. Всё это было изъято у сирийских боевиков. Особый интерес вызывает у посетителей экипировка, образцы системы связи, продовольственные пайки террористов.В столице Приморского края организаторам пришлось увеличить время стоянки из-за наплыва посетителей, сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский.Жители многих городов России уже смогли познакомиться с экспозицией. Эшелон проехал через Курск, Севастополь, Волгоград, Челябинск, Уфу и многие другие города, побывал на БАМе. После Владивостока его ждут в Мурманске. Завершится военно-историческая акция ко Дню Победы в Москве.