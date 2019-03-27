В украинском Львове вор забрался в квартиру и, пока хозяева спали, успел там похозяйничать.

В полицию в 6 часов утра позвонила хозяйка квартиры. Женщина попросила приехать как можно скорее, поскольку грабитель находился в соседней комнате.Полиция попала в квартиру через окно, а вора застала на кухне – он выложил на стол продукты и, по всей видимости, собирался позавтракать, сообщает РЕН ТВ.Выяснилось, что пока хозяева спали, мужчина успел не только обчистить шкафы, но и принять душ.Вора задержали. Ранее он уже был судим за кражу и мошенничество.