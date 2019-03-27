Все 25 клубов Континентальной хоккейной лиги выступят и следующем сезоне. Ни один из участников лиги не потерял прописки.

Все 25 клубов Континентальной хоккейной лиги выступят и следующем сезоне. Ни один из участников лиги не потерял прописки.По ходу сезона возникали сомнения, — останутся ли в КХЛ клубы, имевшие задолженности перед игроками. Были финансовые проблемы у "Адмирала", "Северстали", "Амура" и "Слована". Но клубам удалось исправить ситуацию.23 из 25 клубов КХЛ представили финансовые гарантии на следующий сезон. Рижское "Динамо" и братиславский "Слован" получили отсрочку до 30 апреля. В прошлом году из-за финансовых проблем из КХЛ были исключены "Лада" и "Югра", а два года назад – "Медвешчак" и новокузнецкий "Металлург".Расширения лиги также не будет. Однако в перспективе возможно появление новых участников. Создана специальная комиссия КХЛ, которая изучит вопросы привлечения новых участников.Сезон 2019/20 в КХЛ стартует 1 сентября. Календарь будет представлен 4 июля. Матч всех звезд пройдет в Санкт-Петербурге.