Ветеран следственных органов Исса Костоев рассказал неизвестные широкой публике подробности. Он поделился данными о поимке и следствие по делу серийного убийцы – маньяке Андрее Чикатило.

Ветеранследственных органов Исса Костоев рассказал неизвестные широкой публикеподробности. Он поделился данными о поимке и следствие по делу серийного убийцы– маньяке Андрее Чикатило.Попризнанию следователя, это было последнее дело в его практике. Костоевпризнался, что маньяк Чикатило был хитрым иизворотливым преступником.Сложностьв расследовании дела ХХ века отягощалась тем, что в те годы еще не быловозможности проведения экспертизы ДНК. Поэтому правоохранителям было необходимополучить чистосердечное признание задержанного нелюдя-душегуба.Крометого, за 12 лет расследования стражи порядка допустили много ошибок, и врезультате был расстрелян другой человек. РассказИссы Костоева записан в рамках документального проекта Следственного комитетаРоссии "Деламинувших дней".Пословам следователя, разговорить маньяка Чикатило было сложно. Хитрый изувер"держал дистанцию и молчал". Тогда Костоев стал, словно в игре вшахматы, действовать с преступником.Он запросилкарту подобных преступлений по всему СССР. Интернета в те годы, разумеется,тоже не было. Оказалось, что там, где были совершены зверские убийства, Чикатилов то время был в командировках. Поняв, что ему не отвертеться, маньякзаговорил. "Пока он не рассказал обо всех убийствах, к нему не имел доступа ниодин человек кроме меня и тех надзирателей, которые его охраняли", – поделилсяследователь по громкому делу.Напомним, совершил 53 доказанных убийства в 1978-1990 годах. Поиски преступниканачались в 1983 году. Суд начался в апреле 1992 года и длился почти полгода. Вфеврале 1994 года расстреляли в тюрьме Новочеркасска и похоронилив безымянной могиле.