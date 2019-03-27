Ветеран
следственных органов Исса Костоев рассказал неизвестные широкой публике
подробности. Он поделился данными о поимке и следствие по делу серийного убийцы
– маньяке Андрее Чикатило.
Ветеран
следственных органов Исса Костоев рассказал неизвестные широкой публике
подробности. Он поделился данными о поимке и следствие по делу серийного убийцы
– маньяке Андрее Чикатило.
По
признанию следователя, это было последнее дело в его практике. Костоев
признался, что маньяк Чикатило был хитрым и
изворотливым преступником.
Сложность
в расследовании дела ХХ века отягощалась тем, что в те годы еще не было
возможности проведения экспертизы ДНК. Поэтому правоохранителям было необходимо
получить чистосердечное признание задержанного нелюдя-душегуба.
Кроме
того, за 12 лет расследования стражи порядка допустили много ошибок, и в
результате был расстрелян другой человек. Рассказ
Иссы Костоева записан в рамках документального проекта Следственного комитета
России "Дела
минувших дней".
По
словам следователя, разговорить маньяка Чикатило было сложно. Хитрый изувер
"держал дистанцию и молчал". Тогда Костоев стал, словно в игре в
шахматы, действовать с преступником.
Он запросил
карту подобных преступлений по всему СССР. Интернета в те годы, разумеется,
тоже не было. Оказалось, что там, где были совершены зверские убийства, Чикатило
в то время был в командировках. Поняв, что ему не отвертеться, маньяк
заговорил. "Пока он не рассказал обо всех убийствах, к нему не имел доступа ни
один человек кроме меня и тех надзирателей, которые его охраняли", – поделился
следователь по громкому делу.
Напомним, совершил 53 доказанных убийства в 1978-1990 годах. Поиски преступника
начались в 1983 году. Суд начался в апреле 1992 года и длился почти полгода. В
феврале 1994 года расстреляли в тюрьме Новочеркасска и похоронили
в безымянной могиле.