Мужчина отправится в тюрьму на 8 лет

Мужчина отправится в тюрьму на 8 летВесной прошлого года в Вязниках местный житель поругался со своей гражданской женой. Мужчина разозлился, что она вместе с ребёнком переночевала у бывшего мужа. Несмотря на уверения возлюбленной, что нет поводов для ревности, мужчина несколько раз ударил её кулаками, а затем избил металлическим стулом. Несчастная женщина умерла от полученных травм на месте преступления, а вязниковец осознав, что любимая умерла, сам вызвал полицейских и признал вину.Злоумышленника взяли под стражу, а 7-летнего сына погибшей женщины забрала бабушка. До трагедии пара прожила вместе почти год и мужчина, работавший водителем-экспедитором и часто уезжавший в командировки, старался контролировать гражданскую жену даже на расстоянии.Вязниковский городской суд признал его виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшему. Его приговорили к 8 годам тюрьмы.