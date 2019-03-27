Президент Турции решил довольно странно ответить Дональду Трампу за его признание Голанских высот территорией Израиля. Реджеп Тайип Эрдоган распорядился поменять статус православного собора Святой Софии в Стамбуле: теперь это будет мечеть.

Президент Турции решил довольно странно ответить ДональдуТрампу за его признание Голанских высот территорией Израиля. Реджеп Тайип Эрдоганраспорядился поменять статус православного собора Святой Софии в Стамбуле:теперь это будет мечеть.Изменение статуса собора, который сейчас представляет собоймузей, станет ответом на решение президента США признать Иерусалим столицейИзраиля и суверенитет этого государства над Голанскими высотами, заявил Эрдоган. "Трамп объявляет, что Иерусалим являетсястолицей Израиля. Не так ли? Присваивает Голанские высоты оккупанту Израилю. Выполучите ответ из Турции", – сказал президент.Превращение православного собора в мечеть будет оскорблениемвсех христиан, но исповедующего протестантизм Трампа такое решение вряд ли сильнорасстроит. Зато в Греции уже выразил протест по этому поводу, назвав решениеЭрдогана ударом по всему мировому сообществу.Собор Святой Софии – памятник византийского зодчества, построенныйв 532-537 годах по указанию императора Юстиниана и во славу Константинополя.Император мечтал, чтобы храм не имел равных в мире, и даже планировал сделать внем полы из золотых слитков.Напомним, что признал Голанские высоты территориейИзраиля. Это решение одобрили только в Тель-Авиве. В ООН напомнили, что Голаныпринадлежат Сирии, а Москва назвала решение Трампа безответственным. Американскийпрезидент не получил поддержки и среди своих союзников в Европе.Голанские высоты – спорная территория, права на которуюпредъявляют Израиль и Сирия. До 1967 года они входили в состав сирийскойпровинции Кунейрта, но во время Шестидневной войны израильские войска захватилидве трети Голан, а спустя 14 лет Кнессет в одностороннем порядке провозгласилсуверенитет над территорией.