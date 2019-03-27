Президент Турции решил довольно странно ответить Дональду
Трампу за его признание Голанских высот территорией Израиля. Реджеп Тайип Эрдоган
распорядился поменять статус православного собора Святой Софии в Стамбуле:
теперь это будет мечеть.
Президент Турции решил довольно странно ответить Дональду
Трампу за его признание Голанских высот территорией Израиля. Реджеп Тайип Эрдоган
распорядился поменять статус православного собора Святой Софии в Стамбуле:
теперь это будет мечеть.
Изменение статуса собора, который сейчас представляет собой
музей, станет ответом на решение президента США признать Иерусалим столицей
Израиля и суверенитет этого государства над Голанскими высотами, заявил Эрдоган. "Трамп объявляет, что Иерусалим является
столицей Израиля. Не так ли? Присваивает Голанские высоты оккупанту Израилю. Вы
получите ответ из Турции", – сказал президент.
Превращение православного собора в мечеть будет оскорблением
всех христиан, но исповедующего протестантизм Трампа такое решение вряд ли сильно
расстроит. Зато в Греции уже выразил протест по этому поводу, назвав решение
Эрдогана ударом по всему мировому сообществу.
Собор Святой Софии – памятник византийского зодчества, построенный
в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана и во славу Константинополя.
Император мечтал, чтобы храм не имел равных в мире, и даже планировал сделать в
нем полы из золотых слитков.
Напомним, что признал Голанские высоты территорией
Израиля. Это решение одобрили только в Тель-Авиве. В ООН напомнили, что Голаны
принадлежат Сирии, а Москва назвала решение Трампа безответственным. Американский
президент не получил поддержки и среди своих союзников в Европе.
Голанские высоты – спорная территория, права на которую
предъявляют Израиль и Сирия. До 1967 года они входили в состав сирийской
провинции Кунейрта, но во время Шестидневной войны израильские войска захватили
две трети Голан, а спустя 14 лет Кнессет в одностороннем порядке провозгласил
суверенитет над территорией.