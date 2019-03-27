Актриса
и режиссер поделилась интересным черно-белым снимком
в Instagram. Рената Литвинова
предстала в демоническом образе.
Актриса
и режиссер поделилась интересным черно-белым снимком
в Instagram. Рената Литвинова
предстала в демоническом образе.
52-летняя звезда театра и кино любит экспериментировать
с образами и делать фотосессии. Результатами Рената Литвинова регулярно делится
в своем микроблоге.
На сей раз артистка предстала в рок-стиле. "Демонический образ в любимом @balenciaga",
– подписала черно-белый снимок Рената Литвинова.
На фотографии знаменитость
предстала с взъерошенная: с небрежной укладкой, эффектными стрелками и яркой
помадой на губах. Большинство пользователей соцсети по достоинству оценили образ.
Некоторые даже сравнили Ренату Литвинову с Аллой Пугачевой и Татьяной Дорониной.
"Алла Борисовна", "Я подумала, это
Алла Пугачева", "Ну прям Алла Борисовна", "Красива", "Роскошная", "Само
Совершенство!", "Глубокий красивый образ! Взгляд!", – отметили поклонники под
фотографией. Однако некоторым показалось сравнение Ренаты Литвиновой с
Примадонной нелестным для актрисы и режиссера.
Отметим, что – признанная
икона стиля и завсегдатай Недель моды. Так, в начале марта она вместе с
17-летней дочерью Ульяной артистка появилась на показе модного дома Balenciaga в
Париже.
Как писали "Дни.ру", в отличие от многих звезд не боится показываться на публике без
макияжа. Не так давно, например, она выложила в соцсети кадр, на котором
запечатлена без косметики. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит
артистка.