Актриса и режиссер поделилась интересным черно-белым снимком в Instagram. Рената Литвинова предстала в демоническом образе.

Актрисаи режиссер поделилась интересным черно-белым снимкомв Instagram. Рената Литвиновапредстала в демоническом образе.52-летняя звезда театра и кино любит экспериментироватьс образами и делать фотосессии. Результатами Рената Литвинова регулярно делитсяв своем микроблоге.На сей раз артистка предстала в рок-стиле. "Демонический образ в любимом @balenciaga",– подписала черно-белый снимок Рената Литвинова.На фотографии знаменитостьпредстала с взъерошенная: с небрежной укладкой, эффектными стрелками и яркойпомадой на губах. Большинство пользователей соцсети по достоинству оценили образ.Некоторые даже сравнили Ренату Литвинову с Аллой Пугачевой и Татьяной Дорониной."Алла Борисовна", "Я подумала, этоАлла Пугачева", "Ну прям Алла Борисовна", "Красива", "Роскошная", "СамоСовершенство!", "Глубокий красивый образ! Взгляд!", – отметили поклонники подфотографией. Однако некоторым показалось сравнение Ренаты Литвиновой сПримадонной нелестным для актрисы и режиссера.Отметим, что – признаннаяикона стиля и завсегдатай Недель моды. Так, в начале марта она вместе с17-летней дочерью Ульяной артистка появилась на показе модного дома Balenciaga вПариже.Как писали "Дни.ру", в отличие от многих звезд не боится показываться на публике безмакияжа. Не так давно, например, она выложила в соцсети кадр, на которомзапечатлена без косметики. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядитартистка.