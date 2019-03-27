Мощный хлопок раздался в среду днем в жилом доме в Казани, пожар охватил два этажа, сообщают очевидцы. Жители соседнего дома сняли пожар на видео.
Мощный хлопок раздался в среду днем в жилом доме в Казани, пожар охватил два этажа, сообщают очевидцы. Жители соседнего дома сняли пожар на видео.
Инцидент произошел на восьмом этаже девятиэтажки на проспекте Победы, где, по предварительным данным, взорвался газ.
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Сегодня в 12:04 что то взорвалась в доме на против. Скорее всего газ. Страшно было видеть и слышать это. Будьте осторожны и внимательны. Сил и терпения пострадавшим.
Публикация от Мария Переведенцева (@bulka_am) 27 Мар 2019 в 2:40 PDT
"Был очень сильный хлопок", — сообщили свидетели.
На кадрах видно, как из окон и с балкона квартиры валит черный дым. Очевидцы отмечают, что на балконе лежит сильно обожженный человек, пламя перебросилось на этаж выше.
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Публикация от Республика ТАТАРСТАН (@tatarstan_live) 27 Мар 2019 в 3:02 PDT
"Услышали взрыв, из окна восьмого этажа пошел дым ,а сейчас сгорело все", — отмечают казанцы.
На место уже прибыли полицейские, пожарные и медики. Точной информации о пострадавших пока не поступало.