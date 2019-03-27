Некоторые СМИ, ссылаясь на окружение Юлии Началовой, утверждало, что косвенно привести к ранней смерти артистку могли диеты и вследствие этого развившаяся анорексия, причем утверждалось, будто муж Дмитрий Ланской требовал от певицы быть стройной. разразился скандал, и лишь сейчас первый супруг Юлии Началовой выступил с заявлением.

Некоторые СМИ, ссылаясь на окружение Юлии Началовой, утверждало, что косвенно привести к ранней смерти артистку могли диеты и вследствие этого развившаяся анорексия, причем утверждалось, будто муж Дмитрий Ланской требовал от певицы быть стройной. разразился скандал, и лишь сейчас первый супруг Юлии Началовой выступил с заявлением.Дмитрий Ланской объяснил, что до сих пор хранил молчание, потому что считает несвоевременным обсуждать такую трагедию как смерть Юлии Началовой. "Обсуждать со стервятниками, не имеющими человеческих представлений ни о семье, ни о сострадании, ни о скорби, и в погоне за рейтингами любой ценой наживающихся на чужом горе считаю ниже человеческого достоинства. Для всех здравомыслящих людей очевидно, что я не имею никакого отношения к случившемуся", – заявил Дмитрий Ланской.Бывший муж Юлии Началовой отрицает все обвинения. "Прошло более 15 лет с момента нашего расставания. У нас был эмоционально тяжелый развод. Разводы вообще не бывают легкими. Я никогда и нигде об этом не рассказывал и не давал интервью, так как это личное дело. Ключевое слово: Личное", – подчеркнул экс-супруг певицы.Ланской прокомментировал информацию о том, что якобы из-за него Юлия Началова дохуделась до анорексии. "Что касается легенды, придуманной ее горе-пиар-менеджерами об анорексии, нет ни одного подтверждающего медицинского документа. Это вымысел и сфабрикованная информация на все сто процентов. Я никогда не кормил ее никакими таблетками и не заставлял худеть. Это ложь", – объявил Дмитрий.По его словам, Юлия Началова была "яркой и независимой личностью", поэтому заставить ее делать что-то против воли было вряд ли возможно. Что касается творчества певицы, то Дмитрий Ланской высказал мнение, что шоу-бизнес не оценил по достоинству ее таланта. Поэтому, чтобы напомнить о себе, Юлии Началовой приходилось посещать "желтые" программы.К слову, Дмитрий Ланской отметил, что сознательно отказался сниматься в шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!", посвященную Юлии Началовой. "Я предлагаю господам Андрею Малахову и Николаю Баскову воспользоваться их же советом, и подумать о душе. Лжесвидетельствование – это тяжкий грех, и все мы не вечные", – приводит слова бывшего мужа Юлии Началовой .В заключение Дмитрий Ланской попросил журналистов перестать травить его семью: "Это не мыльный сериал. Это реальная жизнь с реальными чувствами людей, и в данный момент вы наносите непоправимый урон мне и моей семье. Остановитесь!"Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта из-за остановки сердца, вызванной обширным абсцессом. 21 марта популярную исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище.