В Самаре большой резонанс вызвало видео, размещенное несколько дней назад в социальных сетях. На опубликованных кадрах старушка жаловалась на побои от родного внука. Сегодня полицейские задержали домашнего тирана, и ранее попадавшего в поле зрения правоохранительных органов.

Несколько дней назад в социальных сетях разместили видео, на кадрах которого пожилая женщина жаловалась на систематические побои от родного внука и выражала надежду, что ее обидчика посадят: "Я хоть, может, неделю, месяц, год поживу". Внук — пьяный 40-летний мужчина — не отрицал рукоприкладство. "Не дает покоя мне, чучундра" — объяснял он свое поведение.Соседи неоднократно жаловались, в том числе и в полицию. "У нас живёт дебошир, избивает бабушку и кидается на весь подъезд в агрессивном и алкогольном состоянии. Бабушка у нас ходит вся в крови, избитая. Просыпаемся каждую ночь от ее криков в подъезде" — рассказал один из жильцовВидео вызвало большой резонанс, и сегодня, 27 марта, полицейские задержали домашнего тирана, который уже не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов. "Ранее привлечь семейного дебошира к уголовной ответственности не представлялось возможным, так как потерпевшая, жалея родного внука, отказывалась пройти необходимые медицинские экспертизы" — сообщили в пресс-службе ведомства.В этот раз пенсионерка согласилась на медицинскую экспертизу и написала соответствующее заявление. Доказано причинение легкого вреда здоровью. В настоящее время материалы проведенной проверки направлены в суд. Решается вопрос о привлечении дебошира к уголовной ответственности.