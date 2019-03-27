Новый виток конфликта между продюсером Ласкового мая Андреем Разиным и пока еще лидером группировки Ленинград. После призыва Разина набить рожу Шнуру за оскорбление Москвы, его адвокат обратился в прокуратуру. Разин же называл Шнура крысой и трусливым зайцем и написал заявление в Следком.

Новый виток конфликта между продюсером "Ласкового мая" Андреем Разиным и пока еще лидером группировки "Ленинград" Сергеем Шнуровым.Ранее сообщалось, что Разин в соцсети опубликовал пост, в котором обвинил Шнура в оскорблении москвичей и призвал "набить ему рожу", пообещав за это вознаграждение в 5 миллионов рублей.Затем пост этот в "Инстаграме" Разина был удален, однако появился аналогичный, только без указания суммы вознаграждения за избиение Шнурова.По сведениям интернет-СМИ, Разина возмутило некорректное сравнение Москвы с женским половым органом, которое позволил себе Шнур в одном из ток-шоу.27 марта стало известно, что представляющий интересы Шнурова адвокат Константин Добрынин в связи с высказываниями Разина обратился в прокуратуру и к следователям Москвы. Адвокат полагает, что в них содержатся призывы к насилию над гражданами, пишут "Известия".В обращении адвоката также отмечается, что Разин умышленно распространяет в Сети "враждебную информацию" и "провоцирует возникновение неприязни к Шнурову".Юрист просит провести проверку в отношении продюсера, и если факты подтвердятся, то привлечь Разина к уголовной ответственности.Андрей Разин в своем "Инстаграме" уже отреагировал на эту новость. Он опубликовал заявление на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина "о привлечении Шнурова к уголовной ответственности за деяния, которые он совершил в отношении Москвы и москвичей".В комментарии к этому заявлению Разин поясняет: он решил сделать это, поскольку так и не дождался извинений от Шнуров за оскорбление Москвы и москвичей, а власти столицы с ним "решили не связываться".При этом Разин называет Шнурова "трусливым зайцем", который "побежал в прокуратуру с просьбой защитить его от москвичей"."Сначала наговорил гадости, а потом прячется, как крыса", — пишет продюсер "Ласкового мая", объясняя причину своего обращения в СК.