Ноутбук, пара смартфонов и 40 тысяч рублей стали добычей 33-летнего рецидивиста из Волгограда, совершившего вооруженный налет на офис микрозаймов в подмосковной Электростали. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленника.

Ноутбук, пара смартфонов и 40 тысяч рублей стали добычей 33-летнего рецидивиста из Волгограда, совершившего вооруженный налет на офис микрозаймов в подмосковной Электростали. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленника.На кадрах видно, как мужчина в черной маске с порога направился к сотруднице, перемахнул через стол и, выхватив нож, потребовал отдать всю наличность. Денег оказалось немного, а потому налетчик решил поживиться гаджетами.Далеко уйти от улицы Победы, где расположена финансовая организация, преступнику не удалось — его задержали через полчаса. Однако к тому моменту он уже успел сбыть ноутбук и один из телефонов, уточнили в региональном управлении МВД.Подозреваемому, который ранее был неоднократно судим, теперь грозит до 15 лет лишения свободы по статье "Разбой", суда он будет дожидаться в следственном изоляторе.