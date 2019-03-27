Владимир Зеленский дал понять президенту Украины, что не
оставит без внимания готовящиеся фальсификации на предстоящих выборах. Артист
пойдет до конца и не признает результаты голосования.
Владимир Зеленский дал понять президенту Украины, что не
оставит без внимания готовящиеся фальсификации на предстоящих выборах. Артист
пойдет до конца и не признает результаты голосования.
Команда лидера президентской гонки не исключает обжалование
результатов первого тура выборов в случае фальсификаций, заявили политические
соратники Зеленского. "Социология на сегодня такая, что если мы не выйдем
во второй тур, то, по нашему мнению, это будет свидетельствовать о масштабных
фальсификациях", – сказал руководитель предвыборного штаба артиста.
Еще более серьезное заявление сделал на днях глава
Конституционного суда Украины Станислав Шевчук. Он пообещал, что в случае нарушений
на выборах президент не будет приведен к присяге. "Я никогда не приведу к
присяге президента, если выборы будут сфальсифицированы", – сказал Шевчук.
Глава Конституционного суда также предупредил общественность
о том, что его принуждают к отставке. Из-за этого может быть сорвана сама
процедура инаугурации избранного президента.
Напомним, что ранее о готовящихся фальсификациях на выборах заявила
лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Он написала заявление в Генпрокуратуру
с требованием возбудить уголовное дело в отношении Петра .
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них примут
участие 39 кандидатов. В лидерах гонки актер Владимир Зеленский, действующий
президент Петр и экс-премьер Юлия Тимошенко.