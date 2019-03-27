Владимир Зеленский дал понять президенту Украины, что не оставит без внимания готовящиеся фальсификации на предстоящих выборах. Артист пойдет до конца и не признает результаты голосования.

Владимир Зеленский дал понять президенту Украины, что неоставит без внимания готовящиеся фальсификации на предстоящих выборах. Артистпойдет до конца и не признает результаты голосования.Команда лидера президентской гонки не исключает обжалованиерезультатов первого тура выборов в случае фальсификаций, заявили политическиесоратники Зеленского. "Социология на сегодня такая, что если мы не выйдемво второй тур, то, по нашему мнению, это будет свидетельствовать о масштабныхфальсификациях", – сказал руководитель предвыборного штаба артиста.Еще более серьезное заявление сделал на днях главаКонституционного суда Украины Станислав Шевчук. Он пообещал, что в случае нарушенийна выборах президент не будет приведен к присяге. "Я никогда не приведу кприсяге президента, если выборы будут сфальсифицированы", – сказал Шевчук.Глава Конституционного суда также предупредил общественностьо том, что его принуждают к отставке. Из-за этого может быть сорвана самапроцедура инаугурации избранного президента.Напомним, что ранее о готовящихся фальсификациях на выборах заявилалидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Он написала заявление в Генпрокуратурус требованием возбудить уголовное дело в отношении Петра .Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них примутучастие 39 кандидатов. В лидерах гонки актер Владимир Зеленский, действующийпрезидент Петр и экс-премьер Юлия Тимошенко.