Певицу Жасмин вывели на чистую воду. Выяснилось, что свои
дизайнерские наряды артистка приобрела на сайте, где торгуют
китайским ширпотребом.
Певицу Жасмин вывели на чистую воду. Выяснилось, что свои
"дизайнерские" наряды артистка приобрела на сайте, где торгуют
китайским ширпотребом.
пришлось умерить свои аппетиты после того, как
у ее супруга – предпринимателя Илана Шоа – возникли проблемы с законом. Тем не
менее, исполнительница продолжала появляться в нарядах, которые она называла
"дизайнерскими". Артистка рассказывала, что они достаются ей по
бартеру: вечернее платье ей предоставляют начинающие бренды в обмен на рекламу.
"Я стала очень часто работать с дизайнерами по
бартерной системе. Сейчас многие модные дома и молодые дизайнеры активно
сотрудничают с артистами, которые их таким образом рекламируют и продвигают",
– говорила Жасмин.
Однако пользователей соцсетей – особенно женского пола – на
мякине не проведешь. Подписчики заметили, что появилась на одном из
снимков в наряде, который продается на китайском сайте за 2 тысячи рублей. "Жасмин, такое барахло можно купить и в
Москве на рынках! Только у нас оно более качественное!", – заметили
фанаты.
Певица позже заявила журналистам, что знает об этих
разговорах. "Но платье на китайском сайте я не покупала. Более того, мне
подбирает вещи стилист, а не я сама их ищу", – выкрутилась Жасмин.
раньше могла выложить в магазине 2-3 миллиона
рублей за понравившуюся сумку или за туфли из кожи питона. Однако теперь звезде
приходится довольствоваться меньшим – и при этом "держать марку".
Сама артистка утверждает, что все разговоры поклонников ей "по фигу".
Тем не менее, на похороны Юлии Началовой певица Жасмин явилась на роскошном Bentley, чем вызвала скандал, напоминает