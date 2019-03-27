Певицу Жасмин вывели на чистую воду. Выяснилось, что свои дизайнерские наряды артистка приобрела на сайте, где торгуют китайским ширпотребом.

Певицу Жасмин вывели на чистую воду. Выяснилось, что свои"дизайнерские" наряды артистка приобрела на сайте, где торгуюткитайским ширпотребом.пришлось умерить свои аппетиты после того, каку ее супруга – предпринимателя Илана Шоа – возникли проблемы с законом. Тем неменее, исполнительница продолжала появляться в нарядах, которые она называла"дизайнерскими". Артистка рассказывала, что они достаются ей побартеру: вечернее платье ей предоставляют начинающие бренды в обмен на рекламу."Я стала очень часто работать с дизайнерами побартерной системе. Сейчас многие модные дома и молодые дизайнеры активносотрудничают с артистами, которые их таким образом рекламируют и продвигают",– говорила Жасмин.Однако пользователей соцсетей – особенно женского пола – намякине не проведешь. Подписчики заметили, что появилась на одном изснимков в наряде, который продается на китайском сайте за 2 тысячи рублей. "Жасмин, такое барахло можно купить и вМоскве на рынках! Только у нас оно более качественное!", – заметилифанаты.Певица позже заявила журналистам, что знает об этихразговорах. "Но платье на китайском сайте я не покупала. Более того, мнеподбирает вещи стилист, а не я сама их ищу", – выкрутилась Жасмин.раньше могла выложить в магазине 2-3 миллионарублей за понравившуюся сумку или за туфли из кожи питона. Однако теперь звездеприходится довольствоваться меньшим – и при этом "держать марку".Сама артистка утверждает, что все разговоры поклонников ей "по фигу".Тем не менее, на похороны Юлии Началовой певица Жасмин явилась на роскошном Bentley, чем вызвала скандал, напоминает