В Министерстве труда и соцзащиты РФ обсуждают возможность продления рабочего времени для жительниц села с 36 до 40 часов.
В Министерстве труда и соцзащиты РФ обсуждают возможность продления рабочего времени для жительниц села с 36 до 40 часов, передает РИА Новости.
Как пояснили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, в настоящее время прорабатывается вопрос отмены постановления Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 года об укороченной рабочей неделе для тружениц села (36 часов вместо 40).
В ведомстве отметили, что по данному вопросу уже ведутся консультации между профсоюзами, работодателями и правительством.