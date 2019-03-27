В Министерстве труда и соцзащиты РФ обсуждают возможность продления рабочего времени для жительниц села с 36 до 40 часов.

В Министерстве труда и соцзащиты РФ обсуждают возможность продления рабочего времени для жительниц села с 36 до 40 часов, передает РИА Новости.Как пояснили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, в настоящее время прорабатывается вопрос отмены постановления Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 года об укороченной рабочей неделе для тружениц села (36 часов вместо 40).В ведомстве отметили, что по данному вопросу уже ведутся консультации между профсоюзами, работодателями и правительством.