Один человек пострадал в результате громкого хлопка и пожара в казанской многоэтажке. Очевидцы сняли на видео, как мужчина самостоятельно выбрался из полыхающей квартиры.

Один человек пострадал в результате громкого хлопка и пожара в казанской многоэтажке. Очевидцы сняли на видео, как мужчина самостоятельно выбрался из полыхающей квартиры.Мощный взрыв на восьмом этаже дома №34 по проспекту Победы прогремел около полудня 27 марта. Пламя быстро охватило всю квартиру, отрезав жильцу пути к отступлению. На кадрах видно, как полуголый мужчина ползком выбирается на разрушенный балкон, сбрасывает вниз обломки, а потом ловко спускается в квартиру этажом ниже. У подъезда его встречали врачи, которые доставили пострадавшего в больницу.По неподтвержденным данным, причиной ЧП стал взрыв газа. Повреждения получили четыре квартиры на двух этажах, в одной из них оказалась повреждена межкомнатная стена и выбиты все окна.