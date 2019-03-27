Жильцы одного из домов в Орехово-Зуеве терпят настоящее коммунальное бедствие. Их сосед превратил свою квартиру в свалку. Крысы и клопы расползлись по всему подъезду. Однако на жалобы никто не реагировал, пока в злополучной квартире не прорвало трубу отопления.

Жильцы одного из домов в Орехово-Зуеве терпят настоящее коммунальное бедствие. Их сосед превратил свою квартиру в свалку. Крысы и клопы расползлись по всему подъезду. Однако на жалобы никто не реагировал, пока в злополучной квартире не прорвало трубу отопления.- Кошмар!Эти кадры сделаны не на какой-нибудь свалке и не в заброшенном подвале. Полчища крыс, тараканов и клопов оккупировали жилую квартиру в обычной многоэтажке в самом центре Орехово-Зуева.В квартире — полная антисанитария, невыносимый запах, от которого невозможно спрятаться. Пустые банки и бутылки, рваная одежда и обувь, испорченная еда и химикаты — помещения доверху забиты хламом.- Тут ванна. Вон туда кухня. Как там есть можно? Ты лучше сюда зайди, посмотри, что здесь творится!Свалку внутри квартиры устроил 42-летний Артур Ларин. Как говорят соседи, он уже много лет таскает с улицы к себе домой все, что попадется под руку."Вонь, такой смрад по коридору, по всему нашему подъезду! Мы пытались стучаться к нему. Он не шел на контакт, не открывал двери", — говорит Татьяна Киселева.- Двери, окна приносил неизвестно откуда. Вообще не знаю, как здесь жить. Мы требовали, писали ему записки, стучали. По вечерам он носит пакеты каждый день.После многочисленных жалоб полиция все-таки вскрыла квартиру.- А где же он там есть?- Он вышел.В начале марта в квартире Ларина лопнула труба центрального отопления, но пустить внутрь аварийную бригаду он наотрез отказался. Сантехники в итоге просто перекрыли стояк, и весь подъезд до сих пор без отопления.- Вывезено четыре бункера. Еще вывозить бункеров 6-8. Вот там, за этой кучей — труба. Нам туда добраться надо.Пока через горы мусора подбирались к лопнувшей трубе, выяснили, что на кухне неисправное газовое оборудование, которое могло взорваться в любой момент.- Смотрите, накопили сколько! Сейчас, ребята отдышатся немного.- Это не наказуемо — копить?- Вы понимаете, вы же не пользуетесь этим!- Почему? Пользуюсь!Ларина каким-то чудом убедили отправиться на психиатрическое обследование, а в это время в квартире общими силами затеяли генеральную уборку.- Это же квартира муниципальная, он явно нарушает."Да, муниципальная, конечно, это антисанитарное состояние. Об этом составлен акт. Он еще к тому же и должник, поэтому вопрос по нему будет решаться в том или ином виде. Но надо все равно дождаться результатов обследования", — говорит председатель общественного совета в сфере ЖКХ городского округа Орехово-Зуево Елена Белолипецкая.Правда, жители опасаются: если мужчину не отправят на лечение, ничто не помешает ему устроить в доме новую свалку.