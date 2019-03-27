Подозреваемый, занимающий должность охранника на швейном предприятии, похитил несколько экземпляров продукции.

В середине марта в ОМВД России по Собинскому району поступило сообщение о том, с территории предприятия по пошиву одежды были похищены 11 курток, предназначенных для реализации. Ущерб, нанесенный собственнику, превысил 17 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных на территории фабрики. В результате было установлено, что хищению может быть причастен 51-летний местный житель, занимающий должность охранника на предприятии.Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции и сознался в содеянном.Установлено, что фигурант, находясь на работе, в ночное время несколько раз проникал в цех с готовой продукцией, откуда совершал хищения курток, которые впоследствии продавал.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Часть похищенного имущества изъята оперативниками и возвращена законному владельцу.