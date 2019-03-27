В Центре пропаганды изобразительного искусства открылась выставка «Липецк. Семь»

В Центре пропаганды изобразительного искусства открылась выставка «Липецк. Семь»В Центре пропаганды изобразительного искусства регулярно проводятся обменные выставки, укрепляющие творческие связи между разными регионами России. Без преувеличения можно констатировать, что такие проекты имеют огромное значение для развития единого культурного пространства, что очень важно для такой огромной страны!На этот раз с 27 марта по 14 апреля гости и жители Владимира впервые смогут познакомиться с 97 живописными и графическими работами липецких мастеров, а посетители Липецкого областного выставочного зала увидят произведения владимирских художников с 29 марта по 24 апреля.Почти все участники выставки – члены Союза художников России. Судить о качестве представленных работ - дело зрителей, но нельзя не отметить преемственность традиций современных липецких мастеров и творчества их предшественников, основателей Липецкой областной организации Союза художников России, одной из самых молодых в России. Своим рождением она обязана созданию в 1954 году Липецкой области, а уже в 1957 году по ходатайству областного руководства Секретариат правления Союза художников СССР принял решение об учреждении Липецкого отделения Союза художников СССР.В Липецк стекались художники из разных уголков страны. Образовалась крепкая группа живописцев и скульпторов. Выпускник Суриковского института Виктор Семенович Сорокин, спустя годы ставший народным художником России, дал липецким художникам понятие самой сущности живописи, осуществил первую «прививку» московской школы. Из-под его крыла вышли такие талантливые, индивидуальные и яркие художники, как Вилен Дворянчиков, Евгений Сальников, Александр Сорочкин, Анатолий Климов, Виктор Королев и другие, создавшие вместе с Сорокиным прочные живописные традиции, сохранившиеся до сегодняшнего времени.Представленная в залах Центра пропаганды изобразительного искусства выставка «Липецк. Семь» объединила наиболее ярких современных липецких художников. Можно выделить две фундаментальные стилистические линии в их произведениях. Первая из них исходит из ориентации на окружающую реальность, на конкретику натуры, на остроту пространственного и цветового ощущения. В этом направлении работают художники С. А. Толчеев, Е. Ю. Григорьева, П. Н. Ефанов и С. А. Хлопков. Вторая линия связана с созданием живописцами поэтического образа своего субъективного восприятия окружающего мира, его творческую интерпретацию (Ю. Р. Веселик, В. А. Колобовников, М. Н. Кононыхин)Эти две линии отчетливо прослеживаются в экспозиции выставки, покоряющей зрителей стилистическим и жанровым разнообразием, яркой индивидуальностью авторов.Выставка работает до 14 апреля. Цена билетов – 50-100 рублей. Добро пожаловать!