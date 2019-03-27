В Башкирии жители Салавата обнаружили медведя, отдыхающего на снегу, и сняли его на видео. Животное вело себя спокойно и не проявляло никакой агрессии.

В Башкирии жители Салавата обнаружили медведя, отдыхающего на снегу. Животное вело себя спокойно и не проявляло никакой агрессии.Инцидент произошел в минувший вторник, 26 марта. Медведь мирно валялся, лениво поглядывая на прохожих. "Сюда смотрит, жрачку учуял" — посмеиваясь отметила местная жительница, снимая косолапого на видео.Дальнейшая судьба медведя неизвестна. Корреспонденты "Независимой уральской газеты", в попытках понять, откуда животное взялось в городе, дошли до администрации Салавата. "Медведь был из цирка. Вчера цирк уехал. Угрозы нет" — коротко прокомментировала Юлия Будаева, заместитель начальника управления городского хозяйства.