Дана Борисова дала новое интервью. Она рассказала, благодаря кому стала наркоманкой, и поведала, как после этих откровений от нее отвернулись коллеги.

Дана Борисова дала новое интервью. Она рассказала, благодаря кому стала наркоманкой, и поведала, как после этих откровений от нее отвернулись коллеги.Дана Борисова стала гостьей шоу на YouTube "Точки Nad И". Популярная телеведущая призналась, что зависимость от алкоголя у нее началась с 34-35 лет, а потом она "подсела" на наркотические вещества, уточнив, чтобы была так называемой "аптечницей". Дана употребляла различные успокоительные, запивая их алкоголем.Гламурная блондинка сообщила, что впервые наркотик ей принес тогдашний ее продюсер Тима Брик. По ее словам, он и сам принимал эти же таблетки, ссылаясь на то, что они помогают похудеть. Однако у него был сахарный диабет и слабое сердце, но он, желая быть неотразимым, решился на очередную пластическую операцию, которую, по словам Даны Борисовой, не перенес.Интересно, что она не стесняясь рассказывает эту историю, однако не всем коллегам понравилась такая откровенность. Телеведущая призналась, что некоторые коллеги восприняли ее открытость в штыки. "К Анне Калашниковой я обратилась позавчера, какой-то вопрос... И она просто так отвернула нос. Просто потому что все эти Калашниковы, Прохор, они все заняли такую позицию, как будто я оболгала умершего человека и вообще так некрасиво поступила, что всю эту историю открыла", – рассказала Дана Борисова.Телеведущая неизмеримо благодарна шоумену Андрею Малахову, с чьей помощью она смогла справиться со своими зависимостями. Уже больше года Дана Борисова ничего не употребляет. При этом она ходит на разные группы, общается с бывшими алкоголиками и наркоманами. Кстати, это очень не нравится ее 11-летней дочери Полине."Она говорит: "Ты не наркоманка, что ты с ними водишься?" – рассказала . Однако она объяснила, что ей это общение необходимо, такова одна из ступеней ее программы по борьбе с зависимостями. До пяти лет нужно быть "при обществе" "для трезвости".