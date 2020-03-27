Жительница Волгограда стала счастливой мамой - смогла родить здорового ребенка. Данный случай можно было бы назвать ординарным, если бы не один факт: вес женщины достигает 220 килограммов. При такой массе тела беременность и роды могут протекать сложно.

Жительница Волгограда стала счастливой мамой — смогла родить здорового ребенка. Данный случай можно было бы назвать ординарным, если бы не один факт: вес женщины достигает 220 килограммов. При такой массе тела беременность и роды могут протекать сложно.Как сообщает "Комсомольская правда", уникальное явление произошло в Волгоградском перинатальном центре №2. Женщина давно страдает от избыточной массы тела, но при этом мечтала о ребенке. Как только врачи диагностировали у нее беременность, волгоградку взяла под личный контроль главный врач центра Татьяна Веровская.Женщина смогла выносить ребенка, невзирая на тяжелые патологии здоровья и непростое протекание беременности. Для проведения родов были привлечены смежные специалисты из других лечебных учреждений. Сложную операцию провела расширенная бригада сотрудников перинатального центра.В результате на свет 18 марта появилась новорожденная, вес которой составил 2470 граммов, а рост — 49 сантиметров.К слову, это не первый удивительный случай в Волгоградской области. В 2019 году 35-летняя женщина с весом в 200 килограммов узнала о своей беременности лишь на девятом месяце, когда почувствовала боли внизу живота.