В России 27 марта отмечают День войск национальной гвардии. Праздник приурочен к дате указа, подписанного еще императором Александром первым — о воинских батальонах внутренней стражи, отвечавших за охранение тишины и спокойствия в государстве.

В России 27 марта отмечают День войск национальной гвардии. Праздник приурочен к дате указа, подписанного еще императором Александром первым — о воинских батальонах внутренней стражи, отвечавших за "охранение тишины и спокойствия в государстве".Задачи современной Росгвардии, по сути, те же. Ее сотрудников с профессиональным праздником поздравил Владимир Путин. Обратился к росгвардейцам и их непосредственный начальник — генерал Виктор Золотов, передает телеканал "Россия 24".