На текущий момент в четверг, 26 марта, во всем мире зафиксировано более 510 тысяч зараженных коронавирусом COVID-19. Количество смертей достигло отметки почти в 23 тысячи. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

На текущий момент в четверг, 26 марта, во всем мире зафиксировано более 510 тысяч зараженных коронавирусом COVID-19. Количество смертей достигло отметки почти в 23 тысячи. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.Больше всего зараженных по-прежнему в Китае — свыше 81 700, но эту отметку скоро догонит Италия — на данный момент в стране чуть больше 80 500 случаев коронавируса. На третьем месте по количеству зараженных США — более 75 000.Лидерами по количеству смертей являются Италия и Испания. Что касается последней страны, в ней зафиксировано более 4 тысяч случаев летальных исходов, а в Италии практически вдвое больше. Китай, с которого и началась пандемия коронавируса, на третьем месте по смертям — свыше 3 тысяч умерших.На данный момент от болезни смогли вылечить почти 121 тысячу человек. Лидер по данному показателю Китай, затем Иран. На третьем месте Италия.По данным ресурса Worldometer, количество зараженных коронавирусом больше — почти 520 тысяч человек. Счетчик показывает свыше 23,5 тысячи смертей.Ранее страны-участники G20 решили объединить усилия в борьбе с опасным заболеванием, охватившем мир.