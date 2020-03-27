Президент Владимир Путин в своем вчерашнем обращении к гражданам России объявил ряд мер поддержки экономики из-за риска распространения эпидемии COVID-19. Опрошенные Вести.Ru экономисты подсчитали эффективность и затраты основных мер.

Президент Владимир Путин в своем вчерашнем обращении к гражданам России объявил ряд мер поддержки экономики из-за риска распространения эпидемии COVID-19. Опрошенные "33Live.RuRu" экономисты подсчитали эффективность и затраты основных мер.Во-первых, грядущая неделя официально объявлена нерабочей. Центр макроэкономического анализа крупнейшего в стране частного "Альфа-Банка" ожидает в этом случае сокращения промпроизводство на 10% в апреле к апрелю прошлого года, а потребление сократится на 5%.Во-вторых, президент предложил ряд социальных мер. Минимальные выплаты по пособию по безработице повышаются с 8 тысяч до 12 тысяч рублей в месяц. Россияне на больничном или потерявшие более 30% своих доходов получат возможность приостановить выплаты по ипотеке и другим кредитам. По оценке экономистов, эта мера посильна для банковского сектора. Заемщики дисциплинировано и по графику делают платежи по долгу, поэтому не ожидается большого и резкого роста проблемных долгов, прогнозируют в Центре макроэкономического анализа.В-третьих, глава государства объявил о налоге для состоятельных: проценты россиян по вкладу суммой 1 миллиона рублей для одного счета предлагается облагать налогом на доходы физлиц по ставке 13%."Эта мера, по нашим оценкам, может принести бюджету до 100 миллиардов рублей в год", — отмечают экономисты "Альфа-Банка".Это может привести к оттоку вкладов и росту частных вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы.Экономисты сомневаются в том, что частные инвесторы начнут переводить деньги с вкладов на фондовый и валютные рынки в этом году. Во-первых, сейчас и в ближайшее время мировые финансовые рынки сохранят панические настроения. Кроме того, новый налог может заработать только со следующего налогового периода — с января 2021 года, а удерживать его начнут только в 2022 году.В-четвертых, для поддержки реального сектора экономики президент РФ объявил о предоставлении компаниям малого и среднего бизнеса отсрочки по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие полгода. Размер страховых взносов, которые выплачивают эти компании, планируется снизить в 2 раза до 15%.Экономисты считают, что бюджет из-за этого потеряет 300-400 миллиардов рублей в год.Президент России также предложил ввести шестимесячный мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний. Эта мера может создать сложности банкам: возможен резкий рост проблемных долгов компаний, - прогнозируют в крупнейшем частном банке.В-пятых, глава государства для также объявил об увеличении налога на доходы, полученные в форме дивидендов и уходящие на офшорные счета, с 2% до 15%. По оценке экономистов, в среднесрочной перспективе эта мера компенсирует убытки федерального бюджета от снижения налоговой нагрузки для малого и среднего бизнеса.Полученные средства могут серьезно пополнить бюджет, отмечают опрошенные "33Live.RuRu" эксперты.Как отмечает аналитик по финансовым рынкам "Райффайзенбанка" Денис Порывай, в 2019 году доходы к выплате за границу, которые состоят из дивидендов и процентов по привлеченному долгу, составили $93 миллиардов. "Повышение налога по таким доходам принесет $12 миллиардов в бюджет. Это много. А со вкладов 13% дадут в бюджет 500 миллиардов рублей", — подсчитал эксперт."По нашему мнению, меры, озвученные президентом, означают перераспределение доходов от более богатых слоев населения к менее богатым, — отметил Сергей Суверов, старший аналитик "БКС Премьер". — Бизнес будет более мотивирован инвестировать в Россию, а не вывозить капиталы за границу. Выгодно будет инвестировать не в ценные бумаги, а в реальный сектор"."Введение налогов на дивиденды от доходов свыше 1 миллиона рублей я считаю логичным в данной ситуации, иначе государству пришлось бы выделять средства на недельные каникулы и на надбавки пенсионерам и семьям с детьми, а также пролонгации кредитов из фондов Минфина", — отметил экономист Владимир Рожанковский.В марте 2020 года агентство Fitch из-за коронавируса и падения цены нефти снизило прогноз роста ВВП России с 2% до 1% в текущем году, а мирового ВВП — с 2,5% до 1,3%. Агентство Moody's ухудшило оценки роста экономики России в текущем году с 1,5% до 0,5%. По мнению главы Счетной палаты РФ, экс-министра финансов Алексея Кудрина экономика России, скорее всего, сократится, но предложенные президентом меры могут улучшить ситуацию.О своем вкладе в поддержку экономики заявили крупнейшие компании России, в частности Mail.ru Group и SuperJob выдают по 1 миллиарду рублей каждый на поддержку малых и средних предприятий